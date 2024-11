Após derrota, Zé Colmeia revela que lutou doente no UFC Canadá: "Infecção forte"

No último sábado (2), Rodrigo Nascimento entrou em ação no UFC Canadá disposto a voltar à coluna das vitórias no octógono mais famoso do mundo. Entretanto, com um desempenho aquém do esperado, o peso-pesado brasileiro foi dominado por Alexander Romanov e acabou derrotado na decisão unânime dos juízes, ampliando a má fase na empresa. Mas o que poucos sabiam era que, antes mesmo de competir no card sediado em Edmonton, 'Zé Colmeia' já travava uma batalha para preservar a própria saúde.

Dias após o revés sofrido para o rival da Moldávia, Rodrigo utilizou suas redes sociais (veja abaixo) para se desculpar com os fãs pela performance abaixo do esperado. Durante o relato, o peso-pesado brasileiro revelou, também, que sofreu às vésperas do combate com uma infecção na garganta e na orelha. Para se manter no evento, Zé Colmeia passou a tomar remédios prescritos por seu médico, os quais alega terem afetado diretamente sua energia durante o confronto.

"Fala, pessoal. Quero pedir desculpas ao UFC, ao Dana, ao Mick, pela minha performance. Desculpe a todas as pessoas que pagaram para assistir a minha luta. Não foi minha melhor performance, eu sei que posso fazer muito melhor que isso. Parabéns ao Romanov, que venceu a luta. Não quero tirar o crédito dele. Mas nesta semana, quando cheguei no Canadá, na segunda-feira, eu estava muito doente. Fiz o que pude para não sair da luta. Liguei para meu médico, que me receitou alguns remédios, para ajudar minhas orelhas e garganta, porque estava com uma infecção muito forte. Todos esses remédios me deixaram super cansado. Só queria dizer isso. Não estou dizendo que se não tivesse tomado eu teria vencido e mudaria o resultado da luta. Mas com certeza se não estivesse doente, as coisas seriam muito diferentes. Desculpe a todos e vejo vocês na próxima", revelou o brasileiro.