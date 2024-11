Lambança! Árbitro ignora lutador apagado e manda rival continuar no ataque; veja

No último sábado (2), enquanto o UFC Edmonton era realizado no Canadá, uma verdadeira lambança era protagonizada em outro evento de MMA, disputado em Astana, no Cazaquistão. Durante um combate do 'Dala Fighting Championship', o árbitro responsável em mediar o confronto cometeu um erro grave e não percebeu que um dos atletas havia sido finalizado. Com o lutador já 'apagado' no chão, o profissional, sem perceber a situação, mandou o adversário dar continuidade no duelo e atacar o oponente já inconsciente (veja abaixo ou clique aqui).

Por sorte, Zhuman Zhumabekov ignorou as ordens do árbitro e teve frieza para apontar que seu adversário já estava apagado. O atleta do Cazaquistão aplicou um estrangulamento utilizando o ombro, finalização popularmente conhecida como 'Von Flue Choke', e fez o rival indiano Abhilash Raut perder os sentidos. Com espírito esportivo, o lutador que teve o braço erguido se negou a dar continuidade ao combate, pois já havia sentido que seu oponente não estava mais em condições de competir.

A lambança começou ainda no primeiro round, quando Schumann aplicou um belo 'bate-estaca' em Raut e levou o duelo para o solo. Por cima, o cazaque aproveitou a posição de superioridade para pressionar o pescoço do adversário com seu ombro, a fim de estrangulá-lo. Em determinado momento, ainda de olhos abertos, o rival indiano perdeu os sentidos, tanto que seus braços bateram no chão já sem forças. Atento, Zhumabekov interrompeu a finalização e foi alertado pelo árbitro a continuar seu ataque. Após sinalizar negativamente com a cabeça, o competidor apontou para seu oponente e só depois de alguns segundos que o juiz, enfim, percebeu que o combate já havia acabado.