Mike Tyson revela ser alvo de ofertas e projeta futuro no boxe: "O céu é o limite"

A última luta profissional disputada por Mike Tyson foi em 2005. Quase duas décadas depois, o ex-campeão mundial dos pesos-pesados está prestes a viver tal experiência novamente, com seu duelo contra Jake Paul agendado para o dia 15 de novembro, no Texas (EUA). E, apesar dos 58 anos - idade considerada avançada para a prática de esportes de combate -, o veterano revelou ter sido alvo de novas ofertas e indicou que sua trajetória dentro dos ringues pode estar longe do fim.

Em recente participação no podcast 'Pound 4 Pound', comandado por Henry Cejudo e Kamaru Usman, 'Iron' mostrou entusiasmo com o futuro e destacou que o "céu é o limite". Vale ressaltar que o embate contra o youtuber, que contará com transmissão da Netflix, não será a primeira aventura de Tyson no boxe desde 2005. Em 2020, Mike mediu forças contra outro veterano do pugilismo, Roy Jones Jr, mas em uma luta de exibição que, consequentemente, terminou sem vencedor. Diante da celebridade, porém, o duelo a princípio terá valor oficial e constará no cartel de ambos os competidores.

"Olha, eu perdi e fui derrotado na minha última luta profissional. Quando lutei, perdi e saí derrotado, parei de lutar por um tempo, me recuperei. Vamos fazer isso de novo, me deixe começar isso novamente neste nível, você não precisa parar de fazer o que ama fazer. O céu é o limite, eles me ofereceram outras coisas também, sendo sincero. Nunca disse isso a ninguém, mas sim, me ofereceram outras coisas", revelou o veterano.