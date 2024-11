De olho no campeão Pantoja, Moreno castiga Albazi na luta principal do UFC Canadá

Em desvantagem em pé, Albazi derrubou o adversário, mas não o controlou no solo. Em pé, Moreno seguiu afiado, aproveitando que Albazi não encontrou a distância. Afiado em pé, o ex-campeão do UFC mostrou precisão e velocidade, incomodando o adversário. No terceiro round, Albazi acertou o veterano com um cruzado. Recuperado, Moreno apostou no volume de golpes para frustrar o adversário com cruzados e chutes altos. O quarto assalto foi mais do mesmo. Moreno não parou de atacar, frustrando Albazi.

O atleta até buscou agredir o rival, mas encontrou dificuldade para encontrá-lo no octógono. Na quinta e última parcial, a luta ficou aberta. Mas, rapidamente, Moreno voltou a controlar o combate. O mexicano evitou uma queda e abalou o adversário ao aplicar um cruzado. Confiante, Moreno impediu Albazi de colocar o grappling em prática e seguiu caçando no cage. Com cruzados, cotoveladas e chutes altos, o ex-campeão machucou o oponente.

Blanchfeld supera ex-campeã

No co-main event, também válido pelo peso-mosca, Erin Blanchfield se recuperou ao superar Rose Namajunas, ex-campeã do peso-palha (52 kg) da companhia, por decisão unânime. No primeiro round, Rose, mais rápida e técnica, pontuou na trocação. Aos poucos, Erin entrou na luta, mas teve clara dificuldade em pé. No segundo assalto, a ex-campeã voltou a mostrar superioridade em pé. Contudo, Erin mudou de tática e levou a adversária para a grade. Atenta, Rose aproveitou a posição para derrubar a oponente.

Com a luta de volta em pé, Erin fez o que pôde para pontuar. Já a ex-campeã seguiu afiada na troca de golpes, principalmente com diretos e cruzados. No final do assalto, Erin voltou a apelar para a luta agarrada, mas não conseguiu derrubar a rival. No terceiro round, Rose seguiu assustando a adversária na trocação. Rapidamente, Erin levou a oponente para a grade e, dessa vez, derrubou a mesma. No solo, a atleta controlou Rose, mas causou poucos danos significativos. Na quarta parcial, a luta ficou equilibrada. Mesmo em pé, Erin ganhou confiança.

De forma inteligente, Erin levou a adversária para a grade, mas não conseguiu derrubá-la. Na trocação, as lutadoras seguiram trocando golpes. No quinto round, Rose buscou a queda, mas não teve sucesso. Por sua vez, Erin acertou uma cotovelada no rosto da adversária. Em seguida, a atleta derrubou a ex-campeã e a controlou no solo e no clinch para virar o combate.