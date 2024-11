Zé Colmeia é controlado e perde segunda luta seguida no UFC

A luta

No início, Rodrigo buscou a trocação. Contudo, o brasileiro se descuidou e permitiu que Romanov grudasse. No solo, Rodrigo esteve em desvantagem, mas não se desesperou. Confortável na luta, Romanov mesclou quedas com joelhadas no corpo do adversário e o controlou no chão.

No segundo round, Rodrigo voltou a assustar o oponente em pé, mas novamente deixou que o mesmo o agarrasse. Romanov levou Zé Colmeia para a grade e, cansado, travou a luta. Com o duelo de volta em pé, Rodrigo soltou o jogo e acertou socos de forma limpa no rosto do rival. Mesmo desleixado em pé, Romanov respondeu e também acertou o brasileiro com certa frequência.

Na terceira e última parcial, Rodrigo adotou uma postura mais agressiva e não deixou o oponente à vontade. Na trocação, o brasileiro aplicou socos e chutes em Romanov. Mesmo cansado, o moldavo também acertou o rival com certa contundência. Cansados, os atletas diminuíram o ritmo da ação. Tanto Romanov, quanto Rodrigo lançaram golpes isolados. Nos segundos finais, Zé Colmeia encurralou o lutador, mas não teve volume de ataque.

Resultados do UFC Canadá:

Alexander Romanov venceu Rodrigo 'Zé Colmeia' por decisão unânime;