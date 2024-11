Assustador! Nocauteado, lutador perde a consciência e apresenta contrações involuntárias; veja

Provável afastamento

Inclusive, o profissional revelou que o lutador, apesar do susto, detalhou que o resultado da tomografia computadorizada e dos demais exames realizados no hospital não apresentaram problemas. De todo modo, a tendência é que Dongga-as, ao sofrer um golpe tão traumático, demore para voltar a competir.

Viewer Discretion Advised: Kimbert Alintozon delivered one of the most brutal knockouts in Philippine MMA history, leaving Estrada Donga-as unconscious with a single punch in the first round of their flyweight bout at ZCL 2: Supremacy last night. pic.twitter.com/M8jkT37r2N

- NISSI ICASIANO (@Nissi_Icasiano) October 27, 2024