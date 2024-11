Algoz de brasileira fatura bônus de R$ 295 mil por Performance da Noite no UFC Canadá

Empolgada por lutar em casa, Jasmine Jasudavicius impressionou no octógono mais famoso do mundo. No UFC Canadá, evento realizado neste sábado (2), a atleta enfrentou Ariane Lipski no peso-mosca (57 kg) e mostrou toda sua qualidade no grappling, finalizando no terceiro round. Pelo que fez, a canadense foi premiada pela companhia com o bônus de 'Performance da Noite', ou seja, um cheque no valor de 50 mil dólares (cerca de R$ 294 mil).

O anúncio foi feito pela maior organização de MMA do mundo logo após o término do show. Na luta, Jasudavicius até teve dificuldade em lidar com a trocação da brasileira no primeiro round. No entanto, a partir do momento que colocou seu grappling em prática, a canadense foi dominante. No segundo assalto, a atleta castigou Ariane no solo e, no terceiro e último, repetiu a estratégia, a finalizando com facilidade. Agora, a lutadora possui três vitórias seguidas e vive sua melhor fase como profissional do esporte.

Outros bônus do evento

Além de Jasudavicius, Charles Jourdain, Dustin Stoltzfus e Youssef Zalal também brilharam no UFC Canadá e foram premiados por suas performances. Em sua estreia no peso-galo (61 kg), o canadense Jourdain finalizou Victor Henry quando estava em desvantagem na luta. Assim, o atleta encerrou a má fase, que durava dois combates.