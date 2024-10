Cléber Machado: 'Me incomoda ex-atleta achar que só ele entende de futebol'

Machado foi sincero ao dizer que foi pego de surpresa pela demissão, mas negou que tenha ficado triste. "Eu não esperava, não achava que fosse sair e pensava que me aposentaria lá. Agora: eu achar é uma coisa, quem decide, decide outra. Não chorei, não fiquei triste".

Embora negue mágoas, ele ressaltou que não demitiria um profissional com mais de três décadas de contrato. "Se eu acho que fizeram como eu faria com um profissional com o tempo de casa como eu? Não faria. Mas nem uma bronca. Vou trabalhar em outros lugares, fazer outras coisas".

Alt Tabet no UOL

Toda quarta, Antonio Tabet conversa com personagens importantes da política, esporte e entretenimento. Os episódios completos ficam disponíveis no Canal UOL e no Youtube do UOL. Assista à entrevista completa com Cléber Machado: