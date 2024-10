Expresso GP: Trem da F1 tem linha de chegada e homenagens a Senna

Dois dias antes da largada para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, a ViaMobilidade, concessionária responsável pela Linha 9-Esmeralda, inaugurou o Expresso GP SP, que vai da Estação Pinheiros para Autódromo de Interlagos com apenas uma parada.

O UOL esteve na viagem inaugural do projeto organizado em parceria com a Prefeitura de São Paulo, junto com o CEO do GP, Alan Adler.

A iniciativa visa melhorar o trânsito na região do autódromo e compensar a emissão de CO2 durante os três dias de evento.