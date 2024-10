Tyson: 'Jake Paul será esmagado, quem acha que ele ganha está errado'

O outro é influencer de mais de 65 milhões de seguidores entre Instagram, YouTube e TikTok.

Jake Paul assumiu o papel provocador durante a preparação para a luta: ofereceu US$ 5 milhões (mais de R$ 28 milhões) de bônus a Tyson se ele aguentar pelo menos quatro rounds de luta. Se Tyson não conseguir, vai ter que tatuar "Eu te amo, Jake Paul". Em julho, depois de vencer Mike Perry, Paul disse que vai tomar o trono de Mike Tyson. A luta estava marcada para julho deste ano, mas precisou ser adiada após Mike Tyson passar mal em um avião.

Quem é Mike Tyson

Natural de Brooklyn, nos Estados Unidos, Tyson é considerado um dos maiores pugilistas da história do esporte: tem 50 vitórias, 44 delas por nocaute, e apenas seis derrotas. Dentro do ringue, é conhecido pela postura firme na luta. Fora dele, acumula polêmicas que envolvem prisões e perda de muito dinheiro. Ao longo da carreira, acumulou mais de US$ 400 milhões (mais de R$ 2 bilhões). Em 2003, mesmo com a fortuna conquistada nos 20 anos de luta, Tyson entrou com um pedido de falência e chegou a declarar uma dívida de US$ 25 milhões (mais de R$ 130 milhões).

Questionado pelo UOL sobre o aspecto financeiro da luta, Mike Tyson afirmou que o dinheiro em torno do evento não fará diferença nenhuma na sua vida.