Dana White sobe o tom e intensifica rivalidade com Francis Ngannou: "Não é um cara legal"

"Quando você ouviu uma história, em todos esses anos, que devíamos dinheiro para alguém? Nunca aconteceu. Ele está falando m***. Ele me deve dinheiro porque tivemos que assistir a luta dele (contra Lewis). Eu rezando pela queda dele? O único que está rezando por sua queda é provavelmente a PFL porque assinaram um contrato de m*** com um cara que não entrega números, vendas de ingressos ou pay-per-views. Eu estava com Ngannou no início, mas descobri quem ele era. Não gostava de Ngannou como pessoa. Não era um cara com quem eu queria fazer negócios. Ele não é um cara legal. Ele interpreta o cara legal. Nunca faremos negócios juntos. Não gostamos um do outro", declarou Dana.

Registro de Ngannou no MMA

Atualmente na PFL, Francis Ngannou, de 38 anos, alcançou sucesso no MMA ao atuar pelo UFC, vencer grandes nomes e, não à toa, se tornou um dos lutadores mais assustadores dos esportes de combate.

No UFC, o ex-campeão do peso-pesado nocauteou Alistair Overeem, Andrei Arlovski, Cain Velasquez, Curtis Blaydes (duas vezes), Jairzinho Rozenstruik, Junior 'Cigano' e Stipe Miocic, além de superar Ciryl Gane por pontos em sua primeira e única defesa de título. Na modalidade, o camaronês construiu um cartel composto por 18 vitórias, sendo 17 pela via rápida (13 por nocaute e quatro por finalização), e três derrotas.