Dana White enaltece russo invicto do UFC após aplicar nocaute viral

Sensação do UFC, Sharabutdin Magomedov justificou seu status na edição de número 308 da companhia. No último sábado (26), em Abu Dhabi (EAU), o russo impressionou ao nocautear Armen Petrosyan no segundo round ao aplicar uma cotovelada giratória dupla, golpe de rara execução no MMA. Como não poderia ser diferente, o momento viralizou e Dana White aprovou o que o atleta vem apresentando no octógono.

Na coletiva de imprensa pós-evento, o presidente do UFC fez questão de elogiar o atleta não só pela plasticidade do nocaute aplicado, como também por sua postura arrojada fora do octógono. Invicto no MMA, o russo chegou com pompa à organização, estreou na temporada passada e, na atual, disputou três lutas.

No auge da confiança, 'Shara' já expressou o interesse em voltar a competir no final do ano e até desafiou Israel Adesanya. Empolgado com a popularidade do striker e com seu nível de habilidade, Dana já até indicou que ele, com quatro vitórias no UFC, pode enfrentar um lutador mais qualificado em seu próximo compromisso e não apenas nos Emirados Árabes Unidos ou na Arábia Saudita.