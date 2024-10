Chimaev sobe dez posições e vira top-3 dos médios após finalizar Whittaker no UFC 308

Ankalaev na cola de 'Poatan'

Nos meio-pesados (93 kg), Magomed Ankalaev deu continuidade ao seu ótimo momento no UFC. O russo venceu Aleksandar Rakic por decisão unânime e se aproximou de vez de disputar o cinturão dos meio-pesados (93 kg) novamente. Dono de uma sequência de 13 lutas sem perder, o atleta subiu um degrau no ranking da categoria e virou o número um, ultrapassando Jiri Prochazka e ficando abaixo apenas do campeão Alex 'Poatan'.

'Pirata' no top-15

Sharabutdin Magomedov também se beneficiou por ter sido um dos destaques do UFC 308. Sensação da companhia, o russo impressionou ao nocautear Armen Petrosyan no segundo round com uma cotovelada giratória dupla. Dessa forma, o invicto 'Bullet' emplacou a quarta vitória na liga e estreou no ranking do peso-médio, alcançando a 14ª posição. Com a ascensão do atleta, Michel Pereira perdeu um posto, caindo para o 15º lugar.

Mudanças no ranking peso-por-peso

Já o ranking composto pelos melhores lutadores da organização envolvendo todas as categorias apresentou duas alterações. Com a derrota na luta principal do UFC 308, Max Holloway, ex-campeão do peso-pena (66 kg), desceu um degrau e virou o número 12. Já Alexandre Pantoja, campeão do peso-mosca (57 kg), herdou o 11º lugar.