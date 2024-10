Max Holloway indica subida permanente aos leves após ser nocauteado no UFC 308

Pela primeira vez na carreira depois de 34 lutas disputadas, Max Holloway foi nocauteado. O surpreendente desfecho foi visto no último sábado (26), na luta principal do UFC 308, diante de Ilia Topuria. E aparentemente o impacto da derrota em Abu Dhabi (EAU) tende a gerar mudanças imediatas na carreira do havaiano. Ex-campeão e apontado como um dos maiores pesos-penas (66 kg) de todos os tempos, 'Blessed', como é conhecido, indicou que seu futuro no Ultimate deve ser em outra categoria de peso.

Momentos depois de ser superado por 'El Matador', Max compartilhou sua projeção de futuro. Durante a coletiva de imprensa pós-show, o veterano destacou que, apesar do corte de peso sem maiores problemas em sua divisão de origem, sua vontade aponta para uma aventura permanente entre os pesos-leves (70 kg). Vale ressaltar que Holloway já competiu na categoria de cima em ocasiões pontuais, como, por exemplo, no UFC 300, em abril, quando protagonizou um dos maiores nocautes da história da empresa contra Justin Gaethje e conquistou o cinturão 'BMF' (mais durão).

"Eu tive o melhor corte de peso com 66 kg aqui (no UFC 308). Mas o que mais há para fazer (nos pesos-penas)? Eu tive algumas chances de recuperar (o cinturão até 66 kg). Novos caras chegando seria divertido, mas acredito que o peso-leve me parece mais interessante por lutar com mais calibre. Todos de lá e os nomes que temos lá (com 70 kg). Seria muito emocionante colocar meu nome nesse bolo. Vamos sentar com a equipe e relaxar, não há necessidade de voltar (a lutar) correndo agora. Provavelmente tentar voltar no verão (americano), um grande card de julho em Las Vegas, algo assim, veremos. A (divisão dos leves) me parece muito boa agora", projetou Max.