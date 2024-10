Fim da linha? Conor McGregor sugere aposentadoria do UFC: "Adeus"

A novela sobre o futuro de Conor McGregor no MMA ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (28). Através das suas redes sociais, o principal astro do UFC insinuou que poderia encerrar a carreira definitivamente e nunca mais subir no octógono mais famoso do mundo novamente.

Após um fã sugerir que sua riqueza e sucesso tornaram a continuidade de sua carreira desnecessária, McGregor respondeu e concordou com a afirmação, através do seu perfil oficial no 'X'. A publicação, no entanto, já foi apagada - uma prática recorrente do lutador. Resta saber se o ex-campeão do UFC, de fato, acredita que não deve mais lutar ou se foi apenas mais uma declaração da qual o irlandês se arrepende e volta atrás.

"Quer saber, você está certo. Adeus", escreveu Conor.