Chimaev e Topuria embolsam bônus de R$ 285 mil por Performance da Noite no UFC 308

Protagonistas do UFC 308, Khamzat Chimaev e Ilia Topuria viveram uma noite de gala neste sábado (26). Com vitórias conquistadas pela via rápida (nocaute ou finalização), a dupla confirmou o 'hype' ao redor de seus nomes e ampliaram suas respectivas invencibilidades no MMA profissional. Para fechar com chave de ouro, o 'Lobo' e o 'El Matador' tiveram seus desempenhos em Abu Dhabi (EAU) reconhecidos e embolsaram o bônus de Performance da Noite no valor de 50 mil dólares (R$ 285 mil).

Na luta principal da noite, Topuria realizou um feito inédito: se tornou o primeiro lutador a conseguir nocautear Max Holloway. O ex-campeão dos penas (66 kg) não resistiu ao poder de fogo do atual detentor do cinturão e beijou a lona no terceiro round. Nos 33 combates anteriores que disputou na carreira, Blessed passou ileso, sendo reconhecido pelo queixo resistente - o que eleva ainda mais o feito de El Matador.

Já no co-main event, Chimaev atropelou Robert Whittaker. Logo nos segundos iniciais, o Lobo demonstrou seu nível de wrestling e mergulhou nas pernas do ex-campeão dos médios (84 kg), colocando a luta para baixo. Após algumas transições no solo, Khamzat atacou as costas e, ainda no assalto inicial, ajustou o mata-leão e obrigou o rival australiano a dar os três tapinhas em sinal de desistência.