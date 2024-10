Ilia Topuria e Max Holloway batem o peso e confirmam luta principal do UFC 308

Brasileiros no peso

Os seis brasileiros escalados para o evento também cumpriram com seus compromissos na pesagem oficial do UFC 308. De volta ao meio-médio (77 kg), o veterano Rafael dos Anjos - ex-campeão peso-leve (70 kg) da liga - pesou 77,5 kg na balança, mesma marca do seu oponente deste sábado, o americano Geoff Neal.

Já os pesos-médios Brunno Hulk e Bruno Blindado bateram 84,1 kg e 84,3 kg, respectivamente, para seus combates contra 'Abus' Magomedov e Ismail Naurdiev, que subiram no palco com 83,9 kg. Os estreantes Raffael Cerqueira e Carlos Leal - 92 kg e 76,8 kg - ficaram dentro do exigido para atuarem nas divisões dos meio-pesados (93 kg) e meio-médios, confirmando seus duelos contra Ibo Aslan e Rinat Fakhretdinov.

Por sua vez, Victor Striker cravou 66 kg na balança e está apto a encarar Farid Basharat neste sábado. O peso-galo (61 kg), no entanto, precisou contar com a compreensão do adversário para que o duelo fosse disputado na categoria dos penas, uma vez que não conseguiria alcançar os 61 kg da divisão original de ambos.

Confira os resultados da pesagem oficial do UFC 308:

Ilia Topuria (65,7 kg) vs (65,7 kg) Max Holloway

Robert Whittaker (84,1 kg) vs (84,3 kg) Khamzat Chimaev

Magomed Ankalaev (92,7 kg) vs (93,4 kg) Aleksandar Rakic

Lerone Murphy (66 kg) vs (66,2 kg) Dan Ige

Sharabutdin Magomedov (83,9 kg) vs (84,3 kg) Armen Petrosyan

Ibo Aslan (93 kg) vs (92 kg) Raffael Cerqueira

Geoff Neal (77,5 kg) vs (77,5 kg) Rafael dos Anjos

Mateusz Rebecki (72,5 kg) vs (72,1 kg) Myktybek Orolbai

Abusupiyan Magomedov (83,9 kg) vs (84,1 kg) Brunno Hulk

Kennedy Nzechukwu (109,3 kg) vs (119,7 kg) Chris Barnett

Farid Basharat (62,1 kg) vs (66 kg) Victor Striker

Ismail Naurdiev (83,9 kg) vs (84,3 kg) Bruno Blindado

Rinat Fakhretdinov (77,5 kg) vs (76,8 kg) Carlos Leal