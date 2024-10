Campeão do UFC, Alex Poatan negocia para interpretar vilão em estreia como ator

Depois de vencer sua última luta, realizada no início do mês, em Utah (EUA), Alex Pereira viu sua popularidade ficar ainda maior. E dá até para dizer que o campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC furou a bolha do MMA, já que poderá ser visto não só no octógono, como também nas telonas. De acordo com o 'The Hollywood Reporter', 'Poatan' está em negociação para fazer sua estreia como ator.

Ainda não há muitas informações sobre o filme, mas o brasileiro está cotado para interpretar um vilão no 'thriller' de ação 'Onslaught', da produtora 'A24', que tem Adam Wingard como diretor e Adria Arjona como protagonista. No longa-metragem, o campeão do UFC deve dar vida ao personagem 'The Butcher' (O Açougueiro). De acordo com o site, Arjona vai desempenhar o papel de uma mãe que recorre a um conjunto de habilidades para proteger sua família depois de entrar em conflito com uma ameaça que escapou de uma base militar secreta.

Dessa forma, o brasileiro passa a ser mais um lutador a se aventurar em obras cinematográficas. Caio Machado, atleta do UFC, Ryan Bader, campeão do peso-pesado do Bellator, e Oleksandr Usyk, campeão mundial de boxe, poderão ser vistos no filme 'The Smashing Machine', que retrata a ascensão e queda Mark Kerr, lenda do Ultimate, em âmbito pessoal e profissional.