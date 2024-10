Brunno Hulk minimiza ameaça que rival representa no UFC 308

"Na minha visão, sou o favorito. O Warlley não era um cara expressivo dentro do UFC hoje. Era rodado, subiu de categoria, estava sem ritmo de luta. Sou um cara que está subindo, com fome e sei onde quero chegar. Analiso essa luta como aquela que vai me colocar próximo da onde quero. Ele mostrou muitos defeitos nas lutas contra o Strickland e contra o Caio. Ele meio que fica na dúvida, recebe muitos golpes. Ele fez um excelente primeiro round contra o Strickland, mas no segundo, acabou. O Caio sobrou na luta por inteligência de combate. Ele não apresentou nada de extremo, algo para eu ficar realmente ligado, mas vou com atenção dobrada", declarou o atleta.

Mudança de postura

Caso emplaque a terceira vitória seguida no UFC 308, Brunno adiantou que passará a ser mais incisivo em seus posicionamentos e revelou que, depois da luta, ainda no octógono, fará uma cobrança nos integrantes do top-15 do peso-médio. Em busca de integrar a elite da divisão, 'Hulk' frisou que passou da hora da companhia lhe escalar contra os principais atletas da categoria e garantiu estar preparado para lidar com esses desafios.

"Lutador tem que lutar. Ele não é um nome 100% expressivo, mas, se tudo der certo, vou para a minha terceira vitória seguida. Aí, com certeza, com o microfone nas mãos, vou estar fazendo esse apelo para o UFC e, no mínimo, um cara do top-15 para começar a pensar nos próximos passos. A maioria dos nomes que chamei ninguém quis vir para cima. Vou fazer questão de elevar o sarrafo e vou começar a mirar os caras lá de cima. 2025 é o ano de meter o pé na porta do ranking e começar a fazer estrago", concluiu o lutador.

Registro de 'Hulk' no MMA

Brunno Ferreira, de 31 anos, é mais um lutador que representa a nova geração do Brasil no MMA. 'Hulk' iniciou sua trajetória no esporte em 2019 e estreou no UFC em 2023. Até o momento, o cartel do brasileiro na modalidade é composto por 12 vitórias, sendo todas pela via rápida (nove por nocaute e três por finalização), e uma derrota. Seu principal triunfo foi sobre Gregory 'Robocop'.