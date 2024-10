Tsarukyan aposta em vitória fácil de Charles Do Bronx contra Chandler no UFC

Em alta no peso-leve (70 kg), Arman Tsarukyan ainda aguarda o UFC definir uma data para enfrentar o campeão Islam Makhachev. Enquanto se prepara, o armênio observa atentamente o desenrolar da categoria, com destaque para a revanche entre Charles Oliveira e Michael Chandler, programada para acontecer no dia 16 de novembro, em Nova York, (EUA). E, de acordo com o atleta, o novo combate envolvendo os tops da divisão não será equilibrado como o anterior.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Tsarukyan não pensou duas vezes ao cravar 'Do Bronx' como vencedor da luta e, novamente, pela via rápida. No primeiro duelo, realizado em 2021, o brasileiro quase foi nocauteado por Chandler no round inicial, mas sobreviveu aos ataques do mesmo. No segundo assalto, Charles, recuperado, nocauteou o americano, se tornando campeão do peso-leve do UFC.

A confiança de Tsarukyan no brasileiro é tanta, que aposta que ele vencerá 'Iron' sem sofrer no octógono. Vale pontuar que Charles vem competindo de forma regular, enquanto o americano não luta desde 2022. Portanto, o armênio apontou Chandler como o adversário perfeito para o ex-campeão se reerguer no UFC e voltar a sonhar em disputar o título.