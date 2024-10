Recém-contratado, Carlos Leal revela estratégia audaciosa que o levou ao UFC

Novo membro do plantel de atletas do Ultimate, Carlos Leal estava no lugar certo e na hora certa. Originalmente escalado para atuar no evento 'UAE Warriors 55', realizado na última terça-feira (22), em Abu Dhabi (EAU), o meio-médio (77 kg) foi chamado de última hora para encarar Rinat Fakhretdinov no UFC 308, que acontece neste sábado (26), também na capital dos Emirados Árabes Unidos. Mas, ao que parece, a contratação do experiente lutador brasileiro pela principal organização de MMA do mundo não foi uma obra do acaso.

Isso porque, de acordo com o próprio Carlos Leal, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, seu empresário - Lucas Lutkus - havia traçado uma estratégia audaciosa para colocá-lo em condições de assinar contrato com o UFC. O plano, segundo o lutador, contava com a possibilidade de algum imprevisto de última hora pudesse deixar o Ultimate na necessidade de escalar um novo atleta para o card deste sábado.

Sendo assim, o brasileiro - já em reta final de preparação para competir no 'UAE Warriors' - já estaria em Abu Dhabi, sede do UFC 308, e à disposição para suprir a demanda da entidade liderada por Dana White. E foi exatamente isso que ocorreu. Com a lesão de Nursulton Ruziboev, a poucos dias do evento, a principal liga de MMA do planeta viu no experiente lutador a solução para manter Fakhretdinov no card.