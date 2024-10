Luto nos esportes de combate! Lenda do boxe, Maguila morre aos 66 anos

A comunidade dos esportes de combate está de luto. Um dos principais representantes brasileiros no boxe, José Adilson Rodrigues dos Santos, popularmente chamado de 'Maguila', faleceu nesta quinta-feira (24), em São Paulo, aos 66 anos. A lenda da nobre arte lutava contra a encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística, desde 2013. A informação foi divulgada por Irani Pinheiro, esposa do ex-lutador, em entrevista ao programa 'Balanço Geral', da 'TV Record'.

A demência pugilística é uma degeneração progressiva de células cerebrais causada por diversas lesões na cabeça. Inclusive, a doença acometeu diversos boxeadores por conta da elevada quantidade de golpes recebidos por eles em tal região. Como o estado de saúde de Maguila foi se agravando ao longo dos anos, ele passou a morar em uma clínica, localizada em Itu, desde 2017. De acordo com Irani, o ex-lutador estava há dias internado em um hospital, vindo a falecer nesta quinta-feira.

Nascido em Aracaju, Maguila, iniciou sua trajetória no boxe inspirado por lutadores históricos como Éder Jofre, Cassius Clay e, principalmente, Muhammad Ali. Durante os 17 anos que competiu na nobre arte, o brasileiro se destacou no peso-pesado e marcou o cenário por conta de seu poder. Tanto que, em sua carreira, Adilson conquistou títulos relevantes e, sendo dono do cinturão da WBF (Federação Mundial de Boxe), foi o primeiro boxeador do país a ser campeão mundial do peso-pesado.