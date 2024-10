Rakic planeja estragar possível luta Poatan vs Ankalaev com vitória no UFC 308

"Fiquei feliz. O UFC me deu a oportunidade de lutar contra Ankalaev, o número dois do ranking. Havia rumores de que ele deveria lutar contra Alex, mas, quando me ofereceram esse nome, eu imediatamente disse sim. Levo essa oportunidade muito a sério, tenho trabalhado muito duro para isso. Vi tudo entre Ankalaev e Alex e não queria dizer nada. Meu foco era treinar duro, estar 100% focado nele, fazer um show e estragar a festa. O UFC não me disse nada (sobre lutar pelo cinturão). Por que não? Primeiro, é vencer. Isso vai misturar as cartas, mexer no ranking e então provavelmente falarei com o UFC. Veremos", declarou o atleta.

Registro de Rakic no MMA

Aleksandar Rakic, de 32 anos, é um dos principais representantes da nova geração de meio-pesados no UFC. O austríaco iniciou sua trajetória no MMA em 2011 e estreou pela organização em 2017. Atualmente, 'Rocket' se encontra na quinta posição no ranking da categoria. Em sua carreira, o atleta construiu um cartel composto por 14 vitórias, sendo dez pela via rápida (nove por nocaute e uma por finalização), e quatro derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Anthony Smith e Thiago 'Marreta'.