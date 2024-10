Conor McGregor promete liderar os dez eventos mais comercializados da história do UFC

"Sete dos maiores dez PPV's, não! Tenho oito dos maiores (dez). Vendi mais que o UFC 100! Tenho a documentação para provar. E até o fim do meu contrato, terei o top 10 inteiro", prometeu o falastrão irlandês em sua conta oficial do 'X' (antigo Twitter).

Marca histórica também no boxe

E não é somente dentro do UFC e no mundo do MMA que McGregor fez história. Sua primeira, e até então única, aventura no boxe também gerou um impacto considerável. O duelo contra o lendário Floyd Mayweather, realizado em 2017, se tornou a segunda maior marca comercial da história dos esportes de combate, vendendo incríveis 4,3 milhões de pacotes PPV. O único duelo que superou esse índice foi a superluta entre Mayweather e Manny Pacquiao, chamada, à época, de 'Luta do Século', vendendo cerca de 300 mil pacotes a mais: 4,6 milhões.

7 out of 10 highest ppv's, NO! I have 8 of the highest! I outsold UFC 100! I have the documentation to prove it. By end of my contract I will hold the entire top 10.

Conor McGregor has headlined 8 of the top 10 best-selling MMA pay-per-views of all time.