Matheus Nicolau perde três posições no ranking dos moscas após derrota no UFC Vegas 99

Antes de entrar em ação no último sábado (19), Matheus Nicolau estava ciente de sua situação delicada dentro do Ultimate. E o cenário ficou ainda mais complicado com a derrota sofrida para Asu Almabayev no card preliminar do UFC Vegas 99. Com o terceiro revés consecutivo e a má fase prolongada, o peso-mosca (57 kg) brasileiro acabou perdendo espaço também no ranking da categoria, caindo da sétima para a décima posição da listagem oficial, atualizada pela companhia nesta terça-feira (22).

Seu algoz, por sua vez, além de aumentar sua invencibilidade no UFC - agora com quatro vitórias em quatro lutas - pegou o elevador no peso-mosca, saindo da 14ª para a sétima colocação, 'roubando' o posto até então ocupado por Matheus. Outra mudança ocorreu na categoria mais leve entre os homens. Após desbancar Su Mudaerji no card principal do show, Charles Johnson entrou no ranking, na 15ª posição, fazendo com que Matt Schnell, que originalmente ocupava a vaga, perdesse espaço.

Luta principal

O 'main event' da noite também provocou uma alteração no ranking, mesmo que pequena. Depois da performance dominante sobre Michel Pereira, Anthony Hernandez subiu uma posição e passou da 13ª para a 12ª colocação no peso-médio (84 kg), deixando para trás Khamzat Chimaev. Por sua vez, o 'Paraense Voador', apesar do duro revés sofrido, se manteve na 14ª posição da categoria.