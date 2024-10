Cris Cyborg desafia australiana invicta para luta no Bellator em fevereiro

Lenda do MMA, Cris 'Cyborg' está com fome de luta. No último sábado (19), na Arábia Saudita, a brasileira impressionou em sua estreia na PFL ao vencer a compatriota Larissa Pacheco por decisão unânime. Empolgada com o triunfo, a veterana revelou já ter um alvo em mente para voltar à ação e surpreendeu em sua escolha.

Depois de expressar o interesse em enfrentar Jully Poca, influenciadora brasileira, no boxe, agora 'Cyborg' voltou seu foco para o MMA. Em sua conta oficial no 'X', a campeã do peso-pena (66 kg) do Bellator desafiou Sara Collins para uma luta em fevereiro. Vale pontuar que, antes de enfrentar Larissa, a veterana viu a imprensa especializada ligá-la a um hipotético duelo com Leah McCourt.

Como a australiana passou pela atleta, ganhou relevância no Bellator. Vale pontuar que Collins, de 34 anos, está invicta no MMA, com seis vitórias. Ciente da ascensão da lutadora, 'Cyborg' se colocou à disposição da companhia para enfrentá-la, visando defender o título da divisão pela sexta vez e, consequentemente, colocar um ponto final na invencibilidade da mesma no MMA.