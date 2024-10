Adesanya exalta Ngannou após vitória na PFL: "Melhor peso-pesado de todos os tempos"

No último sábado (19), Francis Ngannou voltou a competir no MMA profissional depois de mais de dois anos de hiato. O período afastado da modalidade, porém, não parece ter afetado o gigante camaronês que, em sua aguardada estreia na PFL, fez jus à expectativa dos fãs e nocauteou Renan Problema ainda no primeiro round, conquistando o 'cinturão superluta' da organização. O desempenho não impressionou somente os torcedores presentes na arena montada na Arábia Saudita, mas como também Israel Adesanya, que acompanhou o show de longe e rasgou elogios ao 'Predador'.

Através de uma reação em tempo real em seu canal oficial no Youtube, Adesanya elegeu Ngannou como o maior peso-pesado de todos os tempos do MMA. Apesar de reconhecer que a disputa segue acirrada e conta com grandes concorrentes como Cain Velasquez e Stipe Miocic, o striker nigeriano, que possui um vínculo de amizade com Francis, destacou que o ex-campeão do UFC e atual estrela da PFL fez o suficiente para despontar como o 'GOAT' da divisão e segurar o status de homem mais temido do mundo.

"Perfeito, foi uma baita performance. Claro que não (o debate sobre o GOAT dos pesados não acabou). Stipe é o último que lembro das pessoas apontando. Bem, era o Cain (Velasquez) primeiro e depois Stipe. E até agora as pessoas ainda seguram Stipe como o melhor de todos os tempos na categoria dos pesados. Mas acho que ele é um dos melhores e venceu o Francis, mas o Francis venceu ele de forma pior (nocaute). É tudo subjetivo, é sobre arte, quem você gosta. Acredito que o Francis é o melhor peso-pesado de todos os tempos. Mas agora o Jon está lá também, é o campeão dos pesados. Ele só lutou apenas uma vez nos pesados, mas ele também é um dos, senão o maior, lutador de todos os tempos. Até o Tom Aspinall está no bolo, e ele está apenas começando. Estou feliz pelo Ngannou e pelo que ele conquistou, mesmo vendo pelo que ele passou, a adversidade que teve que superar com a morte do Kobe", opinou Izzy.