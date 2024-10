Ngannou minimiza surpresa por aplicar queda em Renan Problema: "Parte da estratégia"

Francis Ngannou teve uma estreia de gala na PFL. No grandioso evento realizado pela organização no último sábado (19), na Arábia Saudita, o camaronês não teve qualquer trabalho diante de Renan 'Problema', o nocauteando no primeiro round. Curiosamente, parte da comunidade do MMA se mostrou surpresa com a estratégia adotada por 'The Predator' no combate. Ciente de tal reação, o atleta comentou a respeito.

Antes da luta acontecer, uma parcela dos fãs e profissionais do esporte apontou que Ngannou tinha tudo para nocautear o brasileiro na trocação. É bem verdade que o camaronês venceu Renan via nocaute, porém com o mesmo no solo. No início do duelo, o ex-campeão do peso-pesado do UFC apostou no wrestling e, ao quedar o adversário com facilidade, aplicou um ground and pound brutal.

Mas, de acordo com Ngannou, tal choque com a forma como venceu não deveria acontecer por não se julgar apenas um striker. Tanto que o veterano revelou que executou a estratégia traçada por sua equipe por ser um atleta completo. Inclusive, essa não foi a primeira vez que 'The Predator' utiliza as quedas em combate. Em 2022, Francis virou o duelo contra Ciryl Gane da mesma forma, surpreendendo o rival.