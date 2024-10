Cris Cyborg expressa interesse em enfrentar influenciadora brasileira no boxe

Registro de 'Cyborg' no MMA

Cris 'Cyborg', de 39 anos, é uma das lutadoras mais condecoradas do MMA e, consequentemente, é considerada uma das melhores da história do esporte. A brasileira estreou na modalidade em 2005 e conquistou cinturões do peso-pena (66 kg) no Bellator, Invicta FC, PFL, Strikeforce e UFC. Em sua jornada, a veterana construiu um cartel composto por 28 vitórias, sendo 22 pela via rápida (21 por nocaute e uma por finalização), duas derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Os triunfos de maior destaque da curitibana foram sobre Cat Zingano, Gina Carano, Larissa Pacheco e Holly Holm.

Hey @MamsTaylor you still looking for an opponent for @jullypocah?!

She said when I beat Pacheco she wanted to fight me next... @MisfitsBoxing

- CrisCyborg.Com (@criscyborg) October 21, 2024