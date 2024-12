Saiba como assistir o UFC Tampa, último card da temporada 2024 do Ultimate

Neste sábado (14), o Ultimate promove o último card da sua temporada 2024, na cidade de Tampa, na Flórida (EUA). Liderado pelo duelo entre os meio-médios (77 kg) Colby Covington e Joaquin Buckley, o UFC Tampa contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 21 horas (horário de Brasília). O canal Band também transmite o card principal.

Na luta principal do UFC Tampa, o veterano Colby Covington defende sua 6ª posição no ranking dos meio-médios contra Joaquin Buckley, que vem em franca ascensão na categoria e já ocupa o 9º lugar. Os rivais vivem momentos opostos na carreira. Enquanto o 'falastrão' - ex-desafiante ao título - busca retomar o caminho das vitórias, 'New Mansa' chega para o confronto embalado por cinco triunfos seguidos.

Esquadrão Brasileiro

O 'Esquadrão Brasileiro' estará representado por três lutadores no evento deste sábado. No card principal, Bruno 'Bulldog' e Vitor Petrino medirão forças com Manel Kape e Dustin Jacoby, respectivamente. Já na parcela preliminar do UFC Tampa, Felipe Lima, o 'Jungle Boy', enfrentará Miles Johns no octógono mais famoso do mundo.