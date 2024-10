Consciente, Jean Matsumoto reconhece necessidade de evolução após vitória no UFC Vegas 99

No último sábado (19), Jean Matsumoto adicionou mais uma vitória ao seu invicto currículo no MMA profissional - a 16ª no total e a segunda desde que estreou no Ultimate. A jovem promessa brasileira, no entanto, não ficou completamente satisfeita com seu rendimento no combate contra o canadense Brad Katona, vencido pelo paulista na decisão unânime dos juízes.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight logo após o seu mais recente triunfo (clique aqui), Jean Matsumoto reconheceu que precisa melhorar no início dos combates. A autocrítica do jovem lutador é válida, tendo em conta que dos três rounds disputados por ele contra Brad Katona no UFC Vegas 99, o primeiro assalto foi o único em que o canadense levou vantagem na contagem de pontos dos juízes laterais.

"Mais uma luta dura, não esperava menos que isso, 16-0, agora vamos buscar o topo. O Brad Katona foi duas vezes campeão do TUF, tem moral dentro do UFC, já lutou até com o (atual) campeão, e eu consegui fazer uma guerra com ele. Acredito que agora eu carimbei meu nome dentro da organização. Agora é buscar evoluir e pegar lutas melhores para mim. Não sei se é uma coisa da minha cabeça, mas os meus primeiros rounds não são tão bons. É uma coisa que eu preciso melhorar, entrar mais ligado na luta", analisou Jean.