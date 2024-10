Saiba como assistir o UFC Vegas 99 e o mega evento da PFL, com brasileiros em destaque

Neste sábado (19), os fãs de MMA serão presenteados com dois grandes eventos para acompanhar, ambos com atletas brasileiros em destaque. À tarde, a PFL promove um mega evento na Arábia Saudita, com transmissão do canal 'Combate', a partir das 14h30 (horário de Brasília). Um pouco mais tarde, às 17 horas, o UFC Fight Pass - serviço de streaming da liga - transmite a edição 'Vegas 99'. O canal 'GOAT', do Youtube, também transmite o card preliminar do show do Ultimate.

Na luta principal do UFC Vegas 99, o peso-médio (84 kg) Michel Pereira medirá forças com Anthony Hernandez, em busca de sua quarta vitória seguida na categoria - a 9ª consecutiva, contando a época em que ainda atuava na divisão dos meio-médios (77 kg). O bom retrospecto levou o 'Paraense Voador' à 14ª posição no ranking da categoria, e um triunfo neste sábado pode fazê-lo subir mais alguns degraus na lista.

Esquadrão Brasileiro no UFC Vegas 99

Além de Michel, o Brasil estará representado por outros três lutadores no card do UFC Vegas 99. O peso-mosca (57 kg) Matheus Nicolau encara Asu Almabayev, a peso-galo (61 kg) Tamires Vidal pega Joselyne Edwards, e a promessa da divisão até 61 kg Jean Matsumoto enfrenta o canadense Brad Katona.