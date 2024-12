Jon Jones admite que "seria engraçado" pendurar foto de Cormier chorando em sua casa; veja

Atualmente, Jon Jones tem em Tom Aspinall o seu principal opositor no MMA. No entanto, o campeão linear do peso-pesado do UFC não esquece Daniel Cormier e parece disposto a manter viva a rivalidade entre eles. Tanto que, na última quinta-feira (12), 'Bones' utilizou a ferramenta 'Stories' de sua conta oficial no 'Instagram' para provocar o antigo adversário.

Ao ser presenteado por um amigo com um quadro de 'DC' chorando, Jones, rindo, pediu para o mesmo pendurar o objeto na parede de sua casa. É bem verdade que, imediatamente, o campeão do UFC explicou que não iria usar a foto do rival como decoração do seu lar, mas, de todo modo, se divertiu com a ideia. O momento triste na carreira de Cormier aconteceu em 2017.

Na revanche entre os atletas, Jones nocauteou o rival no terceiro round. Abalado por ter perdido para o desafeto novamente, 'DC' não conseguiu conter a emoção em pleno octógono. Mas, como falhou no exame antidoping, 'Bones' viu o UFC tomar seu cinturão dos meio-pesados (93 kg) e sua vitória virar 'no contest' (sem resultado). De todo modo, Daniel sofre até hoje com o ocorrido.