Preocupante? Mike Tyson admite dificuldade para lembrar de luta contra Jake Paul

Em meados de novembro, o mundo parou para assistir a luta de boxe entre Mike Tyson e Jake Paul. Com um verdadeiro duelo de gerações no ringue, o show liderado pelos atletas se tornou o evento esportivo mais transmitido da história, com mais de 108 milhões de espectadores. Mas apesar da magnitude do card e do combate que o liderou, curiosamente um de seus protagonistas mal se lembra dos detalhes de sua realização.

Durante recente entrevista ao canal 'Fox Sports Radio', Tyson admitiu ter dificuldades para se lembrar do confronto com o youtuber. Apesar de ter dividido o ringue com Jake Paul por oito rounds de dois minutos cada, o veterano da nobre arte revelou que, além de não ter revisto o duelo posteriormente, só consegue relembrar momentos específicos da disputa.

"Não sei, não me lembro muito da luta. Eu meio que apaguei um pouco. Eu não assisti à luta (após a disputa). Sabe do que eu lembro? Quando estava voltando do primeiro round, o Jake estava fazendo algo como uma (reverência) para mim. Essa é a última coisa que eu me lembro. Eu pensei até que ele iria me acertar (risos). Fiquei pensando: 'O que você está fazendo?'. Não estava cansado nem suando. Eu não lembro (do poder do Jake). Mas meu corpo estava bem dolorido (no dia seguinte), meu peito, meu estômago, bastante dolorido", admitiu Tyson.