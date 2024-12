Aspinall exclui Jon Jones de disputa por posto de melhor lutador de MMA da história

Tom Aspinall segue incansável em sua busca para tornar a aguardada luta contra Jon Jones no UFC realidade em 2025. Constantemente, o britânico, dono do título interino do peso-pesado, questiona a coragem do campeão linear da categoria em enfrentá-lo por conta das suas recusas. Agora, o britânico foi além e contestou o status de 'Bones', classificado por parte da comunidade do MMA como melhor lutador de todos os tempos.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Piers Morgan', Aspinall excluiu o americano do debate para definir o lutador número um da história do esporte. Vale pontuar que Jones dominou os meio-pesados (39 kg) do UFC durante anos, venceu lendas da modalidade e se tornou campeão do peso-pesado. No entanto, o atleta também protagonizou diversas polêmicas em âmbito pessoal e profissional.

No período de 2015 até 2018, Jones falhou em repetidos exames antidoping, sendo destituído do cinturão dos meio-pesados três vezes. Com a mácula no currículo, uma parcela dos fãs e profissionais de MMA não considera 'Bones' o melhor lutador da história. E Aspinall faz parte de tal grupo, pois defende a ideia que o concorrido posto deve ser ocupado por um atleta com a 'ficha limpa' no esporte.