UFC anuncia evento numerado na Austrália em fevereiro de 2025

A temporada 2024 ainda nem acabou, mas o Ultimate já está programando o calendário de eventos do próximo ano. Na última quarta-feira (16), a entidade utilizou suas redes sociais para anunciar oficialmente a cidade de Sydney, na Austrália, como sede do UFC 312, previsto para acontecer no dia 8 de fevereiro (veja abaixo ou clique aqui).

O show será realizado na 'Qudos Bank Arena', que conta com uma capacidade de público de cerca de 20 mil pessoas. Nenhuma luta do card foi anunciada pelo Ultimate até o momento. O UFC 312 se torna, assim, o primeiro evento da temporada 2025 confirmado oficialmente pela organização.

Brasileiros de olho em uma vaga

E ao que parece, alguns membros do 'Esquadrão Brasileiro' estão de olho em uma possível vaga no card do UFC Austrália. Na sessão de comentários da publicação feita pela organização no 'Instagram', Diego Lopes, Douglas D'Silva e Melissa Gatto foram alguns dos lutadores que se pronunciaram.