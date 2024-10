Dana White sugere criação de nova categoria no UFC após se impressionar com argentina

Única atleta a vencer seu combate no 10º episódio da oitava temporada do 'Contender Series' e não conquistar um contrato com o UFC, Julieta Martinez não saiu de mãos abanando do programa, muito pelo contrário. Com apenas 20 anos de idade, a lutadora argentina impressionou a alta cúpula do maior evento de MMA do planeta a ponto de Dana White, presidente do Ultimate, cogitar fazer uma mudança significativa na organização para acomodá-la em seu plantel da melhor forma possível no futuro.

Na coletiva de imprensa pós-Contender Series, na noite de terça-feira (15), Dana White indicou que uma nova categoria feminina pode ser criada no UFC no futuro próximo: o peso-átomo (48 kg). Isso porque, até mesmo em seu elogioso discurso para explicar a não contratação de Julieta Martinez, o dirigente citou o tamanho da argentina - além da inexperiência - para justificar sua decisão de adiar a chegada da lutadora sul-americana na principal organização de MMA do mundo.

Para além de Martinez, o mandatário do Ultimate também entende que o crescimento do MMA feminino em regiões como a América do Sul e a Ásia deve aumentar o fluxo de talentos de baixa estatura no alto nível do esporte, o que encaixaria perfeitamente com a criação da nova categoria. O peso-átomo, por sinal, já existe em outros eventos de artes marciais mistas pelo mundo, como é o caso do Invicta FC, que inclusive conta com uma brasileira como atual campeã da divisão, a mineira Elisandra Ferreira.