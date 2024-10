Sean O'Malley abre as portas para combate contra José Aldo no UFC: 'É uma lenda'

Em setembro, Sean O'Malley perdeu o cinturão peso-galo (61 kg) do UFC para Merab Dvalishvili. Um mês depois, José Aldo foi derrotado por Mario Bautista e se afastou de uma possível nova chance de disputar o título da categoria. Agora, o caminho dos dois pode se cruzar. Pelo menos é o que especula o americano.

Em entrevista ao "The MMA Hour", O'Malley sinalizou positivamente para a possibilidade de medir forças com Aldo no octógono do UFC. A prioridade de "Sugar", no entanto, segue sendo uma revanche imediata contra Dvalishvili, para tentar recuperar o título até 61 kg da liga. Porém, caso não tenha seu pedido atendido pela organização, o americano enxerga um potencial confronto contra o "Campeão do Povo" com bons olhos.

"100%, isso seria muito louco. José Aldo é uma lenda. Sim, essa é definitivamente uma possibilidade. Eu gosto de ter opções, não sei se a luta com Merab vai acontecer. Mas eu estou pressionando, jogando para o universo, esperando que aconteça. Mas, sabe, eu estou aqui para as grandes lutas e quero que as pessoas sejam entretidas. Eu quero que as pessoas tenham aquele sentimento de uma grande luta chegando. Esse é o tipo de lutas que eu quero fazer e dar para as pessoas. Então, sim, essa é uma possibilidade", afirmou O'Malley.