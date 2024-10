Dan Hooker confirma acordo para ser o rival da volta de Conor McGregor ao UFC

Fim da novela?

A volta de Conor McGregor à ativa já se tornou uma espécie de novela do mundo do MMA. Sem lutar desde julho de 2021, quando sofreu uma grave lesão na perna esquerda ao ser derrotado por Dustin Poirier no UFC 264, o astro irlandês estava previsto para enfrentar Michael Chandler no último mês de junho, mas uma fratura no dedo mindinho do pé o fez se retirar do combate.

Após a sua saída do card às vésperas do UFC 303, Conor viu Chandler desistir de aguardar pela sua volta - uma espera que já durava mais de um ano para o americano - e ser escalado para enfrentar Charles Do Bronx em novembro, na edição de número 309 do Ultimate. Sendo assim, o irlandês se viu sem um oponente para seu retorno ao octógono e, agora, parece ter escolhido seu alvo preferencial.