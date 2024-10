UFC Vegas 98: Algoz de brasileiro fatura bônus de R$ 280 mil por Performance da Noite

Clayton Carpenter fez a primeira luta do UFC Vegas 98 e terminou sendo um dos destaques do show. No evento realizado neste sábado (12), o americano enfrentou Lucas 'Fenômeno' no peso-mosca (57 kg) e mostrou possuir um grappling de qualidade, finalizando no segundo round. Pelo que fez no octógono, o atleta foi premiado pela companhia, levando para a casa o bônus de 'Performance da Noite', ou seja, um cheque no valor de 50 mil dólares (cerca de R$ 280 mil).

O anúncio foi feito pela maior organização de MMA do mundo logo após o término do show. Na luta, Carpenter impediu o brasileiro de colocar em prática seu estilo agressivo, fazendo uso do wrestling. No primeiro round, o americano dominou Lucas no solo e, com suas cotoveladas, abriu um corte no supercílio do mesmo. No segundo assalto, o atleta repetiu a estratégia e finalizou via mata-leão. Dessa forma, Clayton defendeu sua invencibilidade no esporte e emplacou a segunda vitória no UFC.

Outros bônus do evento

Além de Carpenter, Ramazan Temirov também brilhou no UFC Vegas 98 e foi premiado por sua performance. Também pelo peso-mosca, o representante do Uzbequistão ignorou a pressão de estrear na maior companhia de MMA do mundo e não tomou conhecimento de CJ Vergara, o castigando no octógono. O atleta precisou de apenas um round para nocautear CJ Vergara.