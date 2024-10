Sem grandes estrelas, UFC Vegas 98 pode definir próximo desafiante ao cinturão de Pantoja

Com duas disputas de cinturão e diversas estrelas das artes marciais mistas em ação, o UFC 307, do último sábado (5), atraiu bastante a atenção dos fãs ao redor do mundo. Uma semana depois da visita feita a Utah (EUA), o Ultimate retorna para o 'Apex', seu 'quartel general', em Las Vegas (EUA) para promover o UFC Vegas 98. Ao contrário do último show numerado, o evento deste sábado (12) não reúne astros da modalidade, mas pode definir o rumo da categoria masculina dos pesos-mosca (57 kg) - na qual atualmente o campeão brasileiro Alexandre Pantoja reina soberano.

Afinal de contas, o card será liderado justamente por uma disputa entre dois tops 5 da categoria: Brandon Royval e Tatsuro Taira, números 1 e 5 do ranking, respectivamente. Ex-desafiante ao cinturão, o americano busca defender seu posto na listagem para, eventualmente, sonhar com um novo 'title shot' no futuro. Mas para isso, 'Raw Dawg', como é conhecido, terá que se tornar o primeiro homem a derrotar a jovem promessa do MMA japonês, de apenas 24 anos, invicto com um cartel de 16-0.

Franco favorito nas casas de apostas, Tatsuro também tem mais chances de medir forças com Alexandre Pantoja na próxima rodada em caso de vitória no UFC Vegas 98, já que representaria um desafio inédito para o campeão. Vale ressaltar que Brandon Royval já foi derrotado pelo brasileiro em duas oportunidades: em agosto de 2021, via finalização, e em dezembro de 2023, na decisão unânime - esta última já com o título linear dos moscas em jogo.