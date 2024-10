Estreante no UFC, Lucas Fenômeno é finalizado no segundo round

Lucas Rocha não teve sucesso em sua estreia no UFC. Neste sábado (12), em Las Vegas (EUA), o brasileiro enfrentou Clayton Carpenter e não conseguiu fazer frente ao mesmo. Com problemas para evitar o grappling do americano, 'Fenômeno' acabou finalizado no segundo round.

Dessa forma, Lucas, revelado pelo Contender Series, conheceu sua segunda derrota no MMA. Por outro lado, Carpenter segue invicto no esporte e, agora, com duas vitórias no UFC.

Lucas Rocha, de 24 anos, é uma promessa do MMA. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2016 e estreou no UFC em 2024. Na modalidade, 'Fenômeno' construiu um cartel composto por 17 vitórias e duas derrotas.