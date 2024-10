UFC: Khalil Rountree classifica luta contra Jamahal Hill como inevitável

No último sábado (5), em Utah (EUA), Khalil Rountree surpreendeu e teve um bom papel na luta principal do UFC 307. O americano foi nocauteado por Alex Pereira, campeão dos meio-pesados (93 kg), no quarto round, mas, antes, criou problemas ao mesmo e até o abalou com o poder do seu soco. Como saiu do combate em alta, o atleta, em busca de recuperação, colocou Jamahal Hill em seu radar.

Em entrevista ao canal 'Kevin Iole' no 'YouTube'. Rountree, ao ser questionado sobre 'Sweet Dreams', expressou o interesse em enfrentá-lo, de olho em uma nova oportunidade de disputar o título dos meio-pesados. E a escolha do atleta faz sentido, pois 'Sweet Dreams' é ex-campeão da categoria e atual terceiro colocado no ranking.

Inclusive, a luta envolvendo os americanos deveria ter acontecido na atual temporada. Khalil enfrentaria Jamahal em junho, porém falhou em um exame antidoping, foi suspenso e retirado do combate. Agora, o possível duelo entre os atletas voltou a ser especulado por parte da comunidade do MMA. E, desta vez, Rountree se mostra confiante de que o confronto será realizado.