Julgamento de McGregor em suposto caso de agressão é marcado para novembro

Sem competir desde 2021, Conor McGregor ainda não sabe quando voltará a lutar no UFC, mas segue envolvido em polêmicas fora do octógono. Na última quinta-feira (10), o juiz Alexander Owens determinou que o irlandês terá que comparecer ao tribunal para o julgamento de um suposto caso de lesão corporal contra uma mulher no dia 5 de novembro, na Irlanda. A informação foi divulgada pelo site 'Irish Mirror'.

De acordo com o relatório, o caso foi aberto em 2021. Na ocasião, uma mulher, que supostamente conhece o ex-campeão do UFC, entrou com uma queixa contra o mesmo, o acusando de agressão. Sendo assim, a suposta vítima busca no julgamento um valor não especificado em danos. Inclusive, a audiência do caso deveria ter ocorrido no meio do ano, mas o advogado de 'Notorious' pediu o seu adiamento.

No seu posicionamento, o profissional explicou que seria inviável o julgamento ser iniciado com McGregor focado na preparação para enfrentar Michael Chandler, em junho, em Las Vegas (EUA), e não no caso. Curiosamente, o veterano saiu do combate devido a uma lesão no dedo mindinho do pé. Após o contratempo, agora, o julgamento pode ser iniciado em novembro.