Jamahal Hill se defende em polêmica sobre bocejo após Poatan nocautear Rountree no UFC 307

No último sábado (5), em Utah (EUA), Alex Pereira e Khalil Rountree protagonizaram uma verdadeira batalha na luta principal do UFC 307, mas Jamahal Hill também chamou a atenção. No octógono, o brasileiro sofreu, porém conseguiu superar o adversário via nocaute. Fora dele, 'Sweet Dreams', presente no 'Delta Center', provocou a dupla, bocejando ao final do combate. Como tal reação viralizou e desagradou parte da comunidade do MMA, o americano se defendeu.

Em seu canal oficial no 'YouTube', Jamahal explicou que não teve a intenção de provocar os protagonistas do evento. De todo modo, o americano, ao ser flagrado pelas câmeras bocejando, foi criticado por parte dos fãs e por 'Poatan'. Ciente da reação negativa de parte da comunidade do MMA, o atleta frisou que não quis insinuar que a luta principal do UFC 307 foi chata e sim previsível.

Vale pontuar que, mesmo sendo apontado pelas casas de apostas como zebra, Rountree surpreendeu o campeão dos meio-pesados (93 kg) nos dois primeiros rounds e o abalou. Após o susto, Alex, sem se desesperar com o cenário, nocauteou o oponente no quarto assalto. Como não ficou impressionado com o que viu dos atletas, Jamahal, buscando recuperação no UFC, se mostrou animado em enfrentá-los.