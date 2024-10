Julia Polastri promete invocar a Psycho para vencer a primeira no UFC

Depois de ser derrotada na sua estreia no Ultimate, Julia Polastri volta à ação neste sábado (12), no card do UFC Vegas 98. Escalada para enfrentar a lutadora galesa Cory McKenna, a atleta natural de Duque de Caxias (RJ) esbanja otimismo na sua recuperação e na conquista de sua primeira vitória no octógono mais famoso do mundo. Confiança esta que é muito baseada na invocação de 'Psycho', seu alter ego.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Julia culpou a 'ausência' do alter ego pela derrota na estreia no UFC. Porém, neste sábado, a peso-palha (52 kg) promete trazer a Psycho para dentro do octógono da edição 'Vegas 98' para ajudá-la a superar Cory McKenna, de preferência pela via rápida, e conquistar seu primeiro triunfo na organização.

"Eu quero surpreender no alto. Até porque, na minha última luta, eu fiquei muito travada, não consegui deixar a 'Psycho' trabalhar. Então, eu quero deixar a 'Psycho' fazer o trabalho dela porque a 'Psycho' realmente gosta de dar uma torturada no alto. É isso que eu quero trazer. Mas eu quero acabar com essa luta rápido. Então, acredito que uma finalização vai rolar", afirmou Polastri.