Conor McGregor classifica Alex Poatan como luta perigosa para Jon Jones no UFC

Fora de ação desde 2021 e sem data para retornar ao UFC, o que resta para Conor McGregor é assistir lutas e acompanhar certos atletas. E, ao que parece, Alex Pereira, que nocauteou Khalil Rountree no último sábado (5), em Utah (EUA), caiu nas graças do irlandês. Ciente da popularidade do brasileiro, 'Notorious' indica que ele já está em posição de disputar superlutas na maior organização de MMA do mundo.

Inclusive, McGregor tratou o hipotético combate envolvendo 'Poatan' e Jon Jones como viável e perigoso para o segundo. Tanto que o veterano, empolgado com tal cenário, defendeu as chances do brasileiro de sair com a vitória por conta de sua qualidade na trocação e do seu poder. Vale destacar que Alex é campeão dos meio-pesados (93 kg), enquanto o americano se encontra no topo do peso-pesado.

É bem verdade que a relação entre os atletas é boa, o que dificulta a chance do duelo sair do papel. De todo modo, Conor, assim como parte da comunidade do MMA, expressa o interesse em ver 'Poatan' se aventurar no peso-pesado para desafiar o temido Jones, apontado por muitos como o maior lutador da história do esporte. Inclusive, o brasileiro já deixou claro que deve subir de categoria no futuro.