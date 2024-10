Chama ou não chama? Alex Poatan posta foto com Aspinall e rival aceita desafio

O futuro de Alex Pereira se tornou um dos assuntos mais discutidos pela comunidade do MMA nos últimos tempos, principalmente após a sua mais recente defesa do título meio-pesado (93 kg) do UFC. E, nesta terça-feira (8), o campeão agitou a internet ao publicar nas suas redes sociais uma foto com Tom Aspinall, detentor do cinturão interino dos pesos-pesados, ao fundo - o que levou os fãs a especularem sobre um possível confronto entre eles. O lutador inglês, por sinal, parece disposto a aceitar o desafio de encarar o striker brasileiro.

O interesse de Alex Poatan em se testar na divisão dos pesados não é novo, muito pelo contrário. Há alguns meses, o ex-campeão peso-médio (84 kg) e atual detentor do cinturão meio-pesado do Ultimate cogita buscar seu terceiro título em categorias diferentes na organização - um feito que seria inédito na história do UFC.

"Esse é um dos momentos que eu mais gosto antes de uma luta", escreveu Poatan na legenda da foto publicada por ele, onde Aspinall aparece focado ao fundo (veja abaixo ou clique aqui).