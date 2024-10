Alex Poatan quebra recorde de Ronda Rousey com vitória no UFC 307

Antes do UFC 307, Alex Pereira poderia aumentar ainda mais seu legado no MMA profissional em caso de vitória. E foi exatamente isso que o brasileiro fez ao nocautear Khalil Rountree Jr no quarto round da luta principal do show sediado em Utah (EUA). Com o resultado, Poatan se tornou o campeão do Ultimate a realizar três defesas de cinturão bem-sucedidas no menor intervalo de tempo já registrado na organização, superando a antiga marca de outra lenda da modalidade, Ronda Rousey.

Entre o fim de 2013 e meados de 2014, 'Rowdy' enfileirou Miesha Tate, Sara McMann e Alexis Davis em um intervalo de 189 dias, se mantendo soberana na categoria feminina dos galos (61 kg). Já Poatan atingiu o mesmo feito em um período de tempo inferior. Com o triunfo sobre Khalil no UFC 307, o brasileiro atingiu a marca em apenas 175 dias. Ainda em 2024, Alex nocauteou Jamahal Hill, em abril, e Jiri Prochazka, em junho.