Alex Poatan nocauteia Khalil Rountree Jr na luta principal do UFC 307 e mantém cinturão

"Posso dizer que sim, essa foi uma luta muito dura. Mas já esperava, vi umas lutas do Khalil e vi a experiência que ele tem não só no MMA, mas no muay thai. Sabia da qualidade desse cara. Ele provou isso aqui, está de parabéns. Foi muito dura essa luta. Essa era a estratégia, fazer ele cansar. Estudei as lutas dele. O rendimento dele foi caindo e eu só fui crescendo, é o que sempre acontece comigo. Parece que a luta do Dricus com o Strickland foi casada. O Strickland é um parceiro meu, não quero atrapalhar os planos dele. Quero subir, se for possível, para estar lutando nos pesos-pesados. Mas com essa perda de peso nessa categoria, estou me sentindo muito bem e consigo descer. Mas agora, deixa o Strickland trabalhar", declarou o brasileiro, ainda no octógono.

A luta

Poatan começou a luta com um pisão frontal alto, que causou um breve desequilíbrio. Em resposta, Khalil soltou uma sequência de jab e direto. O desafiante oferecia perigo com seus diretos de esquerda na base de canhoto. Aos poucos, o brasileiro passou a minar as pernas do rival com chutes baixos. Rountree Jr, por sua vez, mostrava bastante agilidade em suas mãos. Parcial bastante equilibrada.

Na volta para o segundo round, Khalil seguiu agressivo com um boxe bastante afiado. Poatan, na resposta, conectou um cruzado de esquerda que balançou o desafiante. Na sequência, os atletas passaram a trocar jabs, sem muita efetividade. No minuto final, Rountree Jr esquivou e colocou um cruzado preciso, aplicando um 'flahsdown' em Alex. Logo após o susto, o brasileiro se reergueu e voltou a marchar para frente. Nos segundos finais, porém, o americano desferiu um chute alto potente, que explodiu na guarda do campeão.

Visivelmente mais ágil, Khalil seguiu levando a melhor no início do terceiro round. Na longa distância, Poatan respondeu com um chute alto perigoso. Para minar o gás de Alex, o desafiante passou a mirar também a linha de cintura. Mesmo com o perigo iminente, o campeão seguiu marchando para frente. Com uma joelhada bem conectada, Poatan cresceu de rendimento nos segundos finais.

Alex iniciou o quarto assalto com um belo jab limpo no rosto de Khalil. Com chutes baixos e outros jabs, o brasileiro balançou o rival, que viu seu rosto começar a sangrar. Acuado, o desafiante passou a andar para trás, enquanto o campeão acelerou o ritmo para tentar liquidar a fatura. Com o rosto ensanguentado, Rountree Jr se tornou presa fácil. No clinch, Poatan conectou joelhadas e, em seguida, vários cruzados. A sequência fez o americano desabar no solo, obrigando o árbitro a interromper o duelo.